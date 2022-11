Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Die Apple-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 143,72 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 143,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 143,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.126 Apple-Aktien.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.06.2022 bei 123,86 EUR. Abschläge von 16,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 173,38 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 27.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,24 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 90.146,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apple 83.360,00 USD umgesetzt.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.01.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,23 USD je Apple-Aktie belaufen.

