Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Apple-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 167,97 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Apple-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 167,97 USD. Bei 168,64 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 167,55 USD. Bei 168,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.464.148 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (199,62 USD) erklomm das Papier am 15.12.2023. 18,84 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 162,83 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2023 erreicht. Abschläge von 3,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 200,00 USD angegeben.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,88 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 119.575,00 USD umgesetzt, gegenüber 117.154,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte Apple die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,56 USD je Aktie belaufen.

