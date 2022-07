Apple Aktie News: Apple am Montagvormittag mit Kursplus

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 18.07.2022 09:22:00 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 149,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 149,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 149,80 EUR. Zuletzt wechselten 4.713 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 162,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,20 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.07.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,10 EUR ab. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 25,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 179,11 USD.

Apple veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 97.278,00 USD gegenüber 89.584,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,12 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie: Analysten sehen höher als erwartete Nachfrage nach Apples iPhones

Sorge um Hardware-Umsatz: Analyst senkt Kursziel für Apple-Aktie

Canoo-Aktie gibt nach: Canoo soll nach Walmart-Deal keine Bestellungen an Amazon liefern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com