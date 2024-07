Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Donnerstagnachmittag ab

Ausblicke und Bilanzen: Amazon, Tesla, Apple, NVIDIA & Co. - Das sind die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Heute im Fokus

Domino’s-Aktie sackt ab: Quartalsbericht enttäuscht. EssilorLuxottica-Aktie von Spekulation um Einstieg von Meta beflügelt. Magnificent Seven vernichten Marktkapitalisierung in Billionenhöhe. Beige Book: US-Notenbank sieht weiterhin nur mäßig steigende Preise. Novartis hebt Gewinnausblick dank starker Entwicklung erneut an. TSMC in Q2 mit deutlichem Gewinnsprung. DBAG senkt Prognose für Nettovermögenswert.