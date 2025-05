Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 207,48 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 207,48 USD. Die Apple-Aktie sank bis auf 206,47 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 207,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1.453.927 Stück.

Am 27.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 260,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Bei einem Wert von 169,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 22,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,980 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 225,09 USD an.

Am 01.05.2025 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 95,36 Mrd. USD – ein Plus von 5,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 90,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 23.07.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,18 USD je Apple-Aktie.



