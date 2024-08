Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagnachmittag im Plus

So bewegt sich Apple

Die Aktie von Apple zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 226,76 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 226,76 USD. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 227,16 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,90 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.420.685 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 237,23 USD. Dieser Kurs wurde am 16.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,62 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 164,08 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 27,64 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,991 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,940 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 214,67 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 01.08.2024 vor. Das EPS belief sich auf 1,40 USD gegenüber 1,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 85,78 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81,80 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,70 USD im Jahr 2024 aus.

