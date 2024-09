Blick auf Apple-Kurs

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

20.09.24 16:08 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 230,05 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 230,05 USD. Die Apple-Aktie legte bis auf 231,16 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 230,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 11.661.485 Apple-Aktien umgesetzt. Am 16.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 237,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,12 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 164,08 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 28,68 Prozent Luft nach unten. Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,991 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 230,00 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Apple am 01.08.2024 vor. In Sachen EPS wurden 1,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,27 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 85,78 Mrd. USD gegenüber 81,80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,70 USD je Apple-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Apple-Aktie Warren Buffett trennt sich seit Wochen von Bank of America-Aktien - Das könnte dahinter stecken Starker Wochentag in New York: Zum Handelsende Gewinne im S&P 500 Gewinne in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

