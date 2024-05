Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 191,77 USD.

Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 191,77 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 191,97 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 191,09 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.516.785 Apple-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 199,62 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,09 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,988 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 201,13 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,31 Prozent auf 90,75 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.07.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,59 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Freundlicher Handel: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen

Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus