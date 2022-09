Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochvormittag gefragt

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 157,42 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 157,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 157,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.737 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Mit einem Zuwachs von 8,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 177,11 USD angegeben.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 82.959,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81.434,00 USD in den Büchern standen.

Am 03.11.2022 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

