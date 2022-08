Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Montagnachmittag nach

Das Papier von Apple gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 169,30 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 168,28 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 169,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.692 Apple-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,66 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2021 bei 119,44 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,74 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 176,78 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.07.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,30 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 82.959,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81.434,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2022 6,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

