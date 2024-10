Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Apple im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 233,02 USD ab.

Das Papier von Apple befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 233,02 USD ab. Bei 232,61 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 233,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.763.118 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 237,49 USD markierte der Titel am 16.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 1,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,59 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,989 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 235,99 USD.

Apple gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 85,78 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 81,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 23.10.2025 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,71 USD im Jahr 2024 aus.

