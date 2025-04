Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Apple im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Apple. Zuletzt wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 206,45 USD nach oben.

Das Papier von Apple konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 206,45 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 207,62 USD. Mit einem Wert von 206,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 3.187.251 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 25,98 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.04.2024 bei 164,93 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,11 Prozent.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 USD je Apple-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,27 USD an.

Am 30.01.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 124,30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 119,58 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2025 terminiert. Am 30.04.2026 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,27 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

