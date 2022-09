Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Freitagnachmittag ab

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 153,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 153,54 EUR. Bei 154,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.155 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Am 05.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 177,11 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 28.07.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 82.959,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 81.434,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,09 USD je Aktie.

