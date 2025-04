Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag gesucht

Apple im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 205,04 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 205,04 USD. Bei 205,47 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 205,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.497.797 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,21 USD am 25.04.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,04 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 231,27 USD.

Apple ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,19 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 119,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 124,30 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 01.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,26 USD im Jahr 2025 aus.

