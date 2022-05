Apple Aktie News: Apple zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Apple-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 26.05.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 131,20 EUR. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 131,52 EUR aus. Bei 130,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 113.454 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 19,45 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 101,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,78 USD.

Am 28.04.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 89.584,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 97.278,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2022 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,58 USD je Apple-Aktie.

