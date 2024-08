Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Apple. Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 226,37 USD.

Die Apple-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 226,37 USD. Die Apple-Aktie sank bis auf 226,04 USD. Mit einem Wert von 226,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.024.180 Apple-Aktien.

Am 16.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 237,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,80 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Abschläge von 27,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,991 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,940 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 214,67 USD für die Apple-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 01.08.2024. In Sachen EPS wurden 1,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,27 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 85,78 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 81,80 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Apple am 24.10.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,70 USD je Aktie.

