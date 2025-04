Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Montagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 210,27 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 210,27 USD. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 211,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 210,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.866.826 Apple-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 260,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,69 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 169,11 USD ab. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 19,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,27 USD aus.

Apple ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 124,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 119,58 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Apple am 01.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,26 USD je Aktie.

