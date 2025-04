Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 210,99 USD zu.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 210,99 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 211,16 USD an. Bei 208,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.111.769 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.05.2024 bei 169,11 USD. Abschläge von 19,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Apple seine Aktionäre 2024 mit 0,980 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 231,27 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 30.01.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 124,30 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 119,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2025 erfolgen. Am 30.04.2026 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,26 USD je Aktie belaufen.

