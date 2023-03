Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagvormittag mit Einbußen

Die Apple-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr um 0,2 Prozent auf 148,68 EUR ab. Die Apple-Aktie sank bis auf 148,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,12 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.707 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 173,24 EUR markierte der Titel am 19.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,18 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 117,64 EUR am 03.01.2023. Mit einem Kursverlust von 26,39 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 162,75 USD.

Apple gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 117.154,00 USD – das entspricht einem Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 5,96 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

