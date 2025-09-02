Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Aramco (Saudi Aramco)

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 23,77 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:07 Uhr bei 23,77 SAR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,79 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,75 SAR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,78 SAR. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 302.222 Aktien.

Bei 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 02.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,42 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,78 SAR je Wertpapier.

Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,35 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,44 SAR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,50 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

