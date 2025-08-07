DAX23.740 +0,6%ESt505.338 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.170 +0,3%Euro1,1731 +0,1%Öl66,65 +1,5%Gold3.612 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200 DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienkurs aktuell

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

08.09.25 09:25 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Im SAU-Handel kam die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 23,45 SAR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
23,34 SAR -0,13 SAR -0,55%
Charts|News|Analysen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SAU bei 23,45 SAR. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,48 SAR. Die größten Abgaben verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,45 SAR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,47 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 332.352 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 SAR) erklomm das Papier am 19.12.2024. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 19,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.09.2025 (23,42 SAR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 0,13 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,78 SAR aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,44 SAR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,49 Prozent zurück. Hier wurden 407,14 Mrd. SAR gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,50 SAR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung