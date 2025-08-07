Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Im SAU-Handel kam die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 23,45 SAR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SAU bei 23,45 SAR. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,48 SAR. Die größten Abgaben verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,45 SAR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,47 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 332.352 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 SAR) erklomm das Papier am 19.12.2024. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 19,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.09.2025 (23,42 SAR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 0,13 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,32 SAR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Aramco (Saudi Aramco) 1,78 SAR aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Aramco (Saudi Aramco) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aramco (Saudi Aramco) ein EPS von 0,44 SAR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,49 Prozent zurück. Hier wurden 407,14 Mrd. SAR gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,50 SAR je Aktie belaufen.

