Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 23,15 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel um 09:07 Uhr bei 23,15 SAR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,18 SAR. Die höchsten Verluste verbuchte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 23,10 SAR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,17 SAR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 577.977 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 SAR) erklomm das Papier am 19.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,08 SAR am 09.09.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,78 SAR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,33 SAR.

Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 SAR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

In der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,51 SAR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

