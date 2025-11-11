DAX23.985 +0,1%Est505.689 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,77 -0,5%Gold4.137 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter erholt -- Börsen in Fernost überwiegend tiefer -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Kurs der Aramco (Saudi Aramco)

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag schwächer

11.11.25 09:22 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag schwächer

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im SAU-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 25,88 SAR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
25,84 SAR -0,10 SAR -0,39%
Charts|News|Analysen

Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) gab in der SAU-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 25,88 SAR abwärts. In der Spitze büßte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,82 SAR ein. Bei 25,90 SAR eröffnete der Anteilsschein. Von der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.177.573 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 29,00 SAR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 10,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 12,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,78 SAR je Wertpapier.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,40 SAR. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,40 SAR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 418,16 Mrd. SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 464,63 Mrd. SAR umsetzen können.

Am 10.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 08.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,53 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung