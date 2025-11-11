Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag schwächer

Kurs der Aramco (Saudi Aramco)

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im SAU-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 25,88 SAR nach.

Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) gab in der SAU-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 25,88 SAR abwärts. In der Spitze büßte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 25,82 SAR ein. Bei 25,90 SAR eröffnete der Anteilsschein. Von der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.177.573 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 29,00 SAR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 10,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 12,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,78 SAR je Wertpapier.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,40 SAR. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,40 SAR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Aramco (Saudi Aramco) im vergangenen Quartal 418,16 Mrd. SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aramco (Saudi Aramco) 464,63 Mrd. SAR umsetzen können.

Am 10.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 08.03.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,53 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

