Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) wird am Donnerstagmittag ausgebremst

So entwickelt sich Aramco (Saudi Aramco)

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie stand in der SAU-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 25,78 SAR.

Um 11:49 Uhr fiel die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Im SAU-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 25,78 SAR ab. Bei 25,66 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SAU-Handel startete das Papier bei 25,86 SAR. Zuletzt stieg das SAU-Volumen auf 5.469.027 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,04 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,78 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 SAR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 SAR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 418,16 Mrd. SAR in den Büchern – ein Minus von 10,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aramco (Saudi Aramco) 464,63 Mrd. SAR erwirtschaftet hatte.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 08.03.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,54 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse