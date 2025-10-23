DAX24.166 +0,1%Est505.655 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.389 +1,8%Euro1,1596 -0,2%Öl64,64 +0,5%Gold4.113 +0,5%
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Vormittag nordwärts

23.10.25 09:22 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach oben. Im SAU-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 26,10 SAR.

Aramco (Saudi Aramco)
25,86 SAR -0,12 SAR -0,46%
Im SAU-Handel gewannen die Aramco (Saudi Aramco)-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 26,16 SAR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,00 SAR. Bisher wurden heute 4.773.788 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,00 SAR. Dieser Kurs wurde am 19.12.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.09.2025 (23,04 SAR). Abschläge von 11,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,32 SAR, nach 1,78 SAR im Jahr 2024.

Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,35 SAR. Im letzten Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 0,44 SAR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,49 Prozent zurück. Hier wurden 407,14 Mrd. SAR gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,51 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

