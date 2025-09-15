DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.935 -0,2%Euro1,1775 +0,1%Öl67,60 +0,2%Gold3.683 +0,1%
Arkan Al-Kuwait Real Estate: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

16.09.25 06:35 Uhr
Arkan Al-Kuwait Real Estate Co K.S.C.C.
1,32 AED 0,06 AED 4,76%
Arkan Al-Kuwait Real Estate gab am 14.09.2025 die Zahlen für das am 31.07.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,0 Millionen KWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,0 Millionen KWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

