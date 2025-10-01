Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Arm zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Arm konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 144,31 USD.

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 144,31 USD. Den Tageshöchststand markierte die Arm-Aktie bei 146,45 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,41 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 328.216 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 182,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. 26,73 Prozent Plus fehlen der Arm-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 44,56 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Arm am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1,05 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 939,00 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Arm-Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Aktie aus.



