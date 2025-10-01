Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm haussiert am Mittwochabend
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Arm. Das Papier von Arm konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,9 Prozent auf 149,79 USD.
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,9 Prozent auf 149,79 USD zu. Die Arm-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 149,96 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 142,41 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.225.209 Arm-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,88 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,00 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Arm seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 30.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arm 0,21 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1,05 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arm 939,00 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.
Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.
NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert
Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant
Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg
