Arm im Fokus

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm präsentiert sich am Nachmittag stärker

05.09.25 16:10 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Arm. Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 137,60 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 137,60 USD. Den Tageshöchststand markierte die Arm-Aktie bei 138,49 USD. Bei 138,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Arm-Aktien beläuft sich auf 148.947 Stück.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 182,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 32,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,00 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,05 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 939,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Arm-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant

Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

