Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm verteuert sich am Abend

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Arm. Zuletzt wies die Arm-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 161,65 USD nach oben.

Die Arm-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 161,65 USD. Den Tageshöchststand markierte die Arm-Aktie bei 162,04 USD. Mit einem Wert von 158,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 782.125 Arm-Aktien.

Bei 183,16 USD markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,31 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,00 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 50,51 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Arm gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,05 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Arm veröffentlicht werden. Arm dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

