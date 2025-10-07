Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm gewinnt am Dienstagabend an Boden
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Arm. Zuletzt sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 158,38 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,4 Prozent auf 158,38 USD. Den Tageshöchststand markierte die Arm-Aktie bei 160,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,00 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 785.796 Aktien.
Bei 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 13,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Arm-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Am 30.07.2025 lud Arm zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 939,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,05 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Arm-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.
QUALCOMM gewinnt vor Gericht im Lizenzstreit gegen Arm - So reagieren die Aktien
NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert
Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant
