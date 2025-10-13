Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend auf Höhenflug

Arm im Blick

Die Aktie von Arm zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Arm-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 10,2 Prozent auf 170,63 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 10,2 Prozent auf 170,63 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Arm-Aktie bei 173,18 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 160,95 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.447.894 Arm-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (182,88 USD) erklomm das Papier am 23.01.2025. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 6,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 53,11 Prozent würde die Arm-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Arm 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.07.2025 äußerte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Arm wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

