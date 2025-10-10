Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Arm am Freitagabend tief südwärts

Arm im Fokus

Die Aktie von Arm gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 8,2 Prozent auf 156,67 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Arm nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 8,2 Prozent auf 156,67 USD. Im Tief verlor die Arm-Aktie bis auf 155,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,00 USD. Bisher wurden heute 1.355.548 Arm-Aktien gehandelt.

Bei 182,88 USD markierte der Titel am 23.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 14,33 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Arm-Aktie derzeit noch 48,94 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie.

Am 30.07.2025 äußerte sich Arm zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Arm hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent auf 1,05 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Arm-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Arm-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 11.11.2026.

Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

QUALCOMM gewinnt vor Gericht im Lizenzstreit gegen Arm - So reagieren die Aktien

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert