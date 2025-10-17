Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Abend mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Arm. Das Papier von Arm befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,5 Prozent auf 165,16 USD ab.

Die Arm-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 3,5 Prozent auf 165,16 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Arm-Aktie bis auf 163,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,73 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 565.425 Arm-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 182,88 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Bei 80,00 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 51,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Arm-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Arm gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,05 Mrd. USD – ein Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arm 939,00 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Arm-Bilanz für Q2 2026 wird am 05.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 11.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Arm-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,68 USD fest.

