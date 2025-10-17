DAX23.928 -1,4%Est505.628 -0,4%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.532 -0,1%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1668 -0,2%Öl61,11 +0,2%Gold4.257 -1,6%
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm wird am Nachmittag ausgebremst

17.10.25 16:08 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktie von Arm gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Arm-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 167,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
140,80 EUR -9,40 EUR -6,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Arm-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 167,11 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Arm-Aktie bisher bei 165,42 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,73 USD. Von der Arm-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 163.538 Stück gehandelt.

Bei 182,88 USD markierte der Titel am 23.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 108,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Arm seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Arm am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,05 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 939,00 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Arm wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Arm.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,68 USD je Arm-Aktie.

Redaktion finanzen.net

