Armanis letzter Wille: Schrittweiser Verkauf von Modehaus - Börsengang denkbar
Werte in diesem Artikel
MAILAND (dpa-AFX) - Nach dem Willen des verstorbenen Modemachers Giorgio Armani sollen schrittweise Anteile an dem gleichnamigen italienischen Modehaus verkauft werden. In seinem Testament schrieb Armani fest, dass innerhalb von eineinhalb Jahren zunächst 15 Prozent des Unternehmens veräußert werden sollen, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.
Drei bis fünf Jahre nach Armanis Tod sollen weitere 30 bis maximal 54,9 Prozent verkauft werden. Alternativ sieht das Testament demnach einen Börsengang vor.
Als bevorzugte Käufer nannte Armani laut Ansa internationale Branchenriesen wie den Luxuskonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton), den Kosmetikhersteller L'Oréal (LOréal) oder den Brillenanbieter EssilorLuxottica. Armanis Erben sollten aber auch andere Mode- und Luxusunternehmen, mit denen das Unternehmen Geschäftsbeziehungen unterhält, für einen künftigen Verkauf des Hauses in Betracht ziehen.
Partner, Familie und Stiftung übernehmen Kontrolle
Zunächst soll die Kontrolle über das Unternehmen auf die Giorgio Armani Stiftung übergehen. Leo Dell (Dell Technologies)'Orco, der Lebens- und Geschäftspartner Armanis, erhält 40 Prozent der Stimmrechte in dem Modeunternehmen. Weitere 30 Prozent der Stimmrechte gehen an die Stiftung, während Nichte und Neffe, Silvana Armani und Andrea Camerana, laut Ansa jeweils 15 Prozent erhalten.
Im Testament ist außerdem geregelt, an wen die Immobilien im Besitz des Designers gehen. Armanis Schwester Rosanna sowie dessen Nichte und Neffe erhalten die meisten, Dell'Orco die Armani-Residenz im Zentrum Mailands.
Armani war vergangene Woche im Alter von 91 Jahren gestorben. Er gehörte jahrzehntelang zu den wichtigsten Modemachern der Welt. Er gründete Mitte der 1970er Jahre mit seinem damaligen Partner Sergio Galeotti die Giorgio Armani S.p.A. Das war die Keimzelle eines Konzerns, der heute viele Milliarden wert ist. Nach Galeottis Tod 1985 gehörte das Unternehmen allein Armani./rme/DP/stw
Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|25.07.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2015
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.2015
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.2014
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.2009
|LVMH verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.2009
|LVMH reduzieren
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen