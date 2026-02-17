DAX24.801 -0,5%Est505.979 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 -1,4%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.687 -0,9%Euro1,1847 ±-0,0%Öl68,22 -0,5%Gold4.895 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens 723610 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nikkei tiefer - China-Börsen ruhen feiertagsbedingt -- Hapag-Lloyd mit Milliardenübernahme -- Bieterschlacht zwischen Netflix und Paramount um Warner Bros. geht wohl weiter
Top News
Börse am Dienstag: DAX schwächer erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde Börse am Dienstag: DAX schwächer erwartet - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Kann der KI-Gigant die hohen Markterwartungen erneut übertreffen? NVIDIA-Aktie vor Bilanzvorlage: Kann der KI-Gigant die hohen Markterwartungen erneut übertreffen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.