ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV am Montagmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von ASML NV. Die Aktionäre schickten das Papier von ASML NV nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 556,00 EUR.

Die ASML NV-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr um 0,9 Prozent auf 556,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die ASML NV-Aktie bis auf 555,20 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 562,10 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.891 ASML NV-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 698,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 25,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 376,00 EUR am 14.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die ASML NV-Aktie mit einem Verlust von 32,37 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 764,09 EUR.

ASML NV ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,93 EUR gegenüber 3,54 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6.902,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.431,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.10.2023 terminiert. Schätzungsweise am 16.10.2024 dürfte ASML NV die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 19,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

