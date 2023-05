ASML NV Aktie News: STOXX 50 Aktie ASML NV gewinnt am Montagvormittag

Die ASML NV-Aktie stand in der NASDAQ OTC-Sitzung um 23:20 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 735,75 USD. Die ASML NV-Aktie legte bis auf 740,15 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 721,50 USD. Zuletzt wechselten 2.255 ASML NV-Aktien den Besitzer.

Bei 743,00 USD markierte der Titel am 26.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der ASML NV-Aktie liegt somit 0,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 355,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 712,27 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte ASML NV am 19.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,96 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,73 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat ASML NV 6.746,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 90,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.534,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 19.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können ASML NV-Anleger Experten zufolge am 17.07.2024 werfen.

Experten taxieren den ASML NV-Gewinn für das Jahr 2023 auf 18,81 EUR je Aktie.

