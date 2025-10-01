Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Atlassian. Das Papier von Atlassian befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 159,34 USD ab.

Die Atlassian-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 159,34 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Atlassian-Aktie bisher bei 159,34 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 160,65 USD. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.236 Stück gehandelt.

Bei 325,94 USD markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 104,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,37 USD. Dieser Wert wurde am 02.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Atlassian-Aktie mit einem Verlust von 2,49 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,38 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,26 USD je Atlassian-Aktie belaufen.

