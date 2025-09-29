DAX23.878 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.155 -0,4%Nas22.551 -0,2%Bitcoin96.582 -0,9%Euro1,1735 +0,1%Öl67,03 -0,9%Gold3.838 +0,1%
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian gibt am Nachmittag nach

30.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 162,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
134,90 EUR -6,88 EUR -4,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Atlassian-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 162,92 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Atlassian-Aktie bis auf 162,30 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 165,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 47.631 Stück.

Am 11.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD an. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 50,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 155,37 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 07.08.2025 hat Atlassian in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1,38 Mrd. USD gegenüber 1,13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,26 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

