Notierung im Blick

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian fällt am Dienstagabend

30.09.25 20:25 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian fällt am Dienstagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Atlassian. Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 159,78 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
134,90 EUR -6,88 EUR -4,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Atlassian-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 159,78 USD. Bei 158,05 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 165,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 366.353 Atlassian-Aktien gehandelt.

Am 11.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,37 USD am 02.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,26 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.

