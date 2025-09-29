Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian fällt am Dienstagabend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Atlassian. Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 159,78 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Atlassian-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,3 Prozent auf 159,78 USD. Bei 158,05 USD markierte die Atlassian-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 165,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 366.353 Atlassian-Aktien gehandelt.
Am 11.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 155,37 USD am 02.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Atlassian-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Atlassian 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Atlassian am 07.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD in den Büchern standen.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,26 USD je Aktie in den Atlassian-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger treten zum Handelsstart den Rückzug an
NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen
Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Atlassian
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Atlassian
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Atlassian
Analysen zu Atlassian
Keine Analysen gefunden.