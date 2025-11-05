DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.582 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,53 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Blick auf Atlassian-Kurs

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Mittwochabend tiefer

05.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 161,78 USD abwärts.

Der Atlassian-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 161,78 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Atlassian-Aktie bis auf 161,23 USD. Mit einem Wert von 167,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Atlassian-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 306.044 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Gewinne von 101,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,37 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 12,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 30.10.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,48 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Atlassian mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,61 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Atlassian im Jahr 2026 4,82 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Atlassian-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

