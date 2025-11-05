DAX24.040 +0,4%Est505.668 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.486 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1486 ±-0,0%Öl64,14 -0,3%Gold3.981 +1,3%
Aktienkurs aktuell

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

05.11.25 16:08 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Atlassian zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 165,41 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Atlassian nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 165,41 USD. Der Kurs der Atlassian-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 168,63 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 167,60 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 80.097 Atlassian-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2025 bei 325,94 USD. Der aktuelle Kurs der Atlassian-Aktie ist somit 97,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 144,37 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Atlassian-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Atlassian am 30.10.2025 vor. Atlassian vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,61 Prozent auf 1,43 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Atlassian wird am 29.01.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,82 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

