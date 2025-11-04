Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

DAX23.927 -0,9%Est505.654 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,82 -2,7%Nas23.544 -1,2%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,56 -0,4%Gold3.969 -0,8%
04.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Atlassian gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Atlassian-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 169,60 USD.

Die Atlassian-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 169,60 USD abwärts. Die Atlassian-Aktie sank bis auf 169,03 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 174,31 USD. Zuletzt wechselten 95.404 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2025 markierte das Papier bei 325,94 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Atlassian-Aktie mit einem Kursplus von 92,18 Prozent wieder erreichen. Bei 144,37 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Atlassian-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 30.10.2025. Atlassian vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,43 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Atlassian wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,76 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.net

