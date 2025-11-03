Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tendiert am Abend nordwärts

So bewegt sich Atlassian

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Atlassian. Zuletzt ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 172,99 USD.

Um 20:06 Uhr ging es für das Atlassian-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 172,99 USD. Den Tageshöchststand markierte die Atlassian-Aktie bei 175,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 169,99 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 459.818 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 325,94 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 88,42 Prozent zulegen. Bei 144,37 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Atlassian-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Atlassian-Aktie.

Atlassian ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,48 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,61 Prozent auf 1,43 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,74 USD je Aktie aus.

