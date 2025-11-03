Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Montagnachmittag höher

Kurs der Atlassian

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 173,20 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 173,20 USD. In der Spitze legte die Atlassian-Aktie bis auf 175,12 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 169,99 USD. Zuletzt wechselten 158.328 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (325,94 USD) erklomm das Papier am 11.02.2025. Derzeit notiert die Atlassian-Aktie damit 46,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 144,37 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,65 Prozent könnte die Atlassian-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Atlassian ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Atlassian ein EPS von -0,48 USD in den Büchern gestanden. Atlassian hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,43 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 29.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,74 USD je Aktie aus.

