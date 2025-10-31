DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.858 +1,4%Euro1,1556 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Blick auf Atlassian-Kurs

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Freitagabend in Grün

31.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Atlassian zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Atlassian-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 168,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
143,32 EUR -10,84 EUR -7,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Atlassian legte um 20:06 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,9 Prozent auf 168,59 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Atlassian-Aktie bei 170,53 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 159,97 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.025.319 Atlassian-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 325,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Atlassian-Aktie somit 48,28 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 144,37 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Atlassian-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Atlassian die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Atlassian hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,76 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Atlassian am 29.01.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,46 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

