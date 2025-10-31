DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.646 +0,3%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,05 +0,5%Gold3.982 -1,4%
Atlassian im Fokus

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian schiebt sich am Freitagnachmittag vor

31.10.25 16:08 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von Atlassian zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Atlassian konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,5 Prozent auf 167,93 USD.

Die Atlassian-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,5 Prozent auf 167,93 USD. In der Spitze gewann die Atlassian-Aktie bis auf 169,59 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 159,97 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 529.875 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 325,94 USD erreichte der Titel am 11.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 94,09 Prozent Plus fehlen der Atlassian-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 144,37 USD fiel das Papier am 11.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,03 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Atlassian-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 07.08.2025 äußerte sich Atlassian zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.01.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Atlassian veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Atlassian-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,46 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Atlassian und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

