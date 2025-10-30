Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Abend in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Atlassian. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 160,86 USD zu.
Die Atlassian-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 160,86 USD. Den Tageshöchststand markierte die Atlassian-Aktie bei 164,87 USD. Bei 158,17 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Atlassian-Aktien beläuft sich auf 747.812 Stück.
Am 11.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 325,94 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Atlassian-Aktie 102,62 Prozent zulegen. Am 11.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,25 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Atlassian am 07.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je Atlassian-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,26 USD fest.
